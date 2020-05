Litiga con una ragazza e poi spara contro le abitazioni. Coinvolti tre uomini e una donna

Ultimo aggiornamento: 14:23

Colpi di pistola sparati in piena notte svegliano e gettano nel panico un intero vicinato, in una zona periferica a nord di Trepuzzi . È quanto è accaduto tra l'una e le due, tra martedì e mercoledì notte, tra via Montale e via Montinaro, una delle ultime vie traverse dell'arteria principale che attraversa l'intero paese e conduce verso il comune limitrofo di Squinzano.Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri l'azione criminale sarebbe legata ad un litigio con una ragazza. Coinvolte quattro persone di cui tre uomini e una donna. Un uomo avrebbe esploso con un fucile da caccia dei colpi d'arma da fuoco, dileguandosi, subito dopo per le vie limitrofe, per poi ritornare sullo stesso luogo in compagnia di un altro ragazzo al fine di continuare la discussione con la donna senza altro tipo di atto violento, ove a quest'ultimo incontro, era presente il quarto soggetto in compagnia della donna.In un primo momento si è pensato subito ai soliti botti, poi le urla alternate a rumori sordi, ma inequivocabili, hanno reso subito chiaro che quelli uditi erano colpi di arma da fuoco. Forse uno o due, alternati alle grida di una voce maschile che ha riecheggiato nell'aria senza lasciare alcun dubbio che qualcosa stesse accadendo.Le urla, i colpi di pistola, e poi il rumore delle ruote sull'asfalto di due mezzi, una moto e un'auto, giunte a forte velocità nella via e poi ripartite sfrecciando. È tutto quello che è stato udito dalle camere da letto di diverse abitazioni all'interno delle quali, ancora fortemente spaventati, si sono rintanati.Un episodio che ha richiamato sul posto anche l'attenzione delle forze dell'ordine, già impegnate su più fronti, in questi giorni, nelle operazioni di controllo del territorio.Della moto e dell'autovettura che avrebbero percorso a tutta velocità le vie trepuzzine potrebbe esserci traccia nelle immagini delle telecamere di alcuni degli esercizi commerciali, di due supermercati o sugli edifici delle vie principali delle zone più trafficate del paese.Dalle immagine catturate dagli occhi elettronici potrebbero presto arrivare indizi importanti per risalire ai proprietari dei due mezzi.