Colpi di pistola contro la saracinesca di una ditta di noleggio. Caccia a un uomo incappucciato

Cinque, forse sei colpi di arma da fuoco contro la saracinesca di una ditta di noleggio lungo viale Giovanni Paolo II. L'intimidazione, dai contorni ancora poco chiari, sarebbe avvenuta ieri sera attorno alle 22, in un orario in cui ancora per strada c'era qualcuno. I testimoni avrebbero visto una persona con il colto coperto da un cappuccio esplodere i colpi e poi andare via.

Sul posto sono giunti gli uomini delle Volanti della Questura, che hanno avviato le indagini. Sono state acquisite le immagini delle videocamere della zona, che potrebbero aver ripreso il momento dell'esplosione dei colpi oppure la fuga dell'uomo incappucciato. Il locale, al momento, era ancora inutilizzato. A gestirlo un cittadino albanese. Gli investigatori stanno cercando di rintracciare il proprietario per capire se qualcuno potesse avercela con lui. Nessuna pista, al momento, è esclusa

