Sparò contro la fidanzata e gli amici per gelosia: condannato a 10 anni

Con l'accusa di tentato omicidio plurimo il gup di Lecce Simona Panzera al termine del processo svoltosi col rito abbreviato, ha inflitto dieci anni di reclusione a Ibrahim Rudi, 22 anni, di origini albanesi, residente a Galatina che nella notte tra il 9 e il 10 agosto 2021 sparò 18 colpi di mitraglietta contro la ex fidanzata mancando lei e le persone che erano vicine.

La sparatoria all'alba a Gallipoli

La giovane era per strada con la sorella, la cugina e due amici davanti ad un palazzo, in via Kennedy nel centro di Gallipoli. Dopo avere sparato, il giovane fuggì. Il gup ha disposto l'assoluzione per l'accusa di detenzione di armi da guerra nonché la misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni, una volta espiata la pena e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Esclusa l'aggravante della premeditazione.