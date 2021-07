Colonna di Sant'Oronzo, il sindaco di Brindisi risponde a Salvemini: «Passo a riprenderla»

Per quanto si possa stimarsi ed essere politicamente vicini alcune rivalità non finiscono mai. Proprio come quella tra Brindisi e Lecce sulla famosa colonna di Sant'Oronzo, una delle due colonne gemelle che terminavano la Via Appia e che i salentini ebbero in dono dai cugini per poi apporvi la statua del Santo patrono e farne il simbolo della città.

La storica contesa è ormai un gioco ma i brindisini non perdono occasione per ribadire ai leccesi la loro proprietà. Se non vi credete provate a dare un'occhiata al simpatico simparietto su Facebook tra Carlo Salvemini e Riccardo Rossi.

La battuta del sindaco di Brindisi è stata accolta con particolare simpatia ma come sempre accade sui social non è mancato chi ha preso la cosa sul serio riaprendo l'antica querelle. Tanto più che a quella storica della colonna di aggiunge ora la vicenda più recente della statua di Sabt'Oronzo, di cui si aspetta una copia.