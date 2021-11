Lecce, arriva un nuovo call canter: assunzioni aperte per 100 operatori

È già partita da una settimana la ricerca di personale che entrerà in servizio nel nuovo call center gestito a Lecce da Colligo. Una struttura specializzata nei servizi di direct e digital marketing già consolidata a Torino e a Roma che ha Lecce partirà con 100 addetti. La sede si trova in piazzale Sondrio ed è stata già arredata con le postazioni tipiche dei call center. Il reclutamento proseguirà anche nel 2022 e punta a costituire una squadra di operatori call center specializzati.

Il contratto

È prevista una collaborazione regolamentata secondo il contratto nazionale Assocall, comprensivo di assicurazione sanitaria e di un pacchetto di agevolazioni per il personale in collaborazione, con un percorso formativo professionalizzante prima dell’ingresso in operativo tenuto da personale interno qualificato e con pluriennale esperienza nel settore.

I requisiti

«Non è strettamente necessaria l’esperienza pregressa nel settore call center. Ma capacità comunicativa, negoziale e propensione al lavoro di squadra sono alla base del profilo ricercato. I cento posti di lavoro si aprono a profili diversificati: giovani studenti, madri, persone che vogliono reinventarsi e che possono gestire il proprio tempo con possibilità di scegliere e concordare la fascia oraria di erogazione di attività giornaliera senza vincoli - spiega l'azienda -. Colligo è da sempre orientata alla tutela del lavoratore, garantendo un ambiente di lavoro adeguato e rispetto delle esigenze di flessibilità. La valorizzazione delle risorse umane favorisce la possibilità di crescita interna. Colligo, attraverso un call center outbound, offre servizi di contact center multicanale, esperienza nello sviluppo di servizi innovativi, tecnologia e consulenze con la più elevata qualità».

Per candidarsi inviare il proprio curriculum a selezione.lecce@colligogroup.it .