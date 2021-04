L'amore per il lavoro e per i cantieri, dolore a Collepasso per la morte di Luca

Aveva compiuto trent'anni appena due mesi fa, Luca Sedile, l'operaio che ha trovato la morte ieri sul cantiere in cui stava lavorando da qualche mese. Trent'anni già segnati da tanto dolore: aveva perso precocemente entrambi i genitori e viveva da solo nella casa di famiglia.

Aveva un fratello e una sorella più grandi che vivono con le rispettive famiglie e che ieri mattina, non appena informati della tragedia, sono arrivati nella villetta sulla Provinciale tra Noha ed Aradeo con i volti scavati e segnati dalle lacrime. Purtroppo, per il loro Luca, il piccolo della famiglia, non c'era proprio più nulla da fare. Portato via da un incidente proprio mentre era impegnato nel lavoro che amava. Già, perché Luca il suo lavoro lo amava davvero: basta vedere il suo profilo Facebook, in cui protagonisti sono i cantieri, su cui si recava con grande entusiasmo, e il suo bobcat, il mezzo meccanico che aveva comprato e con cui eseguiva i lavori.

Il dolore degli amici e la passione per i cantieri



A Collepasso, Luca era conosciuto come un ragazzo per bene. Frequentava gli amici di sempre, qualche volta uno dei bar del paese. Era un ragazzo semplice, un gran lavoratore. Il dolore della comunità lo esprime il sindaco, Paolo Menozzi: «Nel silenzio che è dovuto nei momenti più difficili, Collepasso si stringe forte alla famiglia del giovane lavoratore Luca Sedile. Quanto accaduto ci lascia attoniti e sgomenti. Esprimiamo sentimenti di profonda vicinanza ai familiari del giovane Luca a cui va l'abbraccio di tutta la comunità».

Anche sul profilo Facebook del giovane si accumulano messaggi di dolore. Uno tra tanti, quello di un amico: «Abbiamo passato anni insieme da piccoli a giocare vicino casa. Una persona che si è sacrificata tanto nella vita costruendosi davvero tanto. Il lavoro è stata sempre e da sempre la tua priorità ed è proprio li che oggi hai finito i tuoi giorni. Non posso essere lì a salutarti ma mando un bacio al cielo, ti arriverà di sicuro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA