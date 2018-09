Coldiretti Lecce ha un nuovo presidente: è Gianni Cantele

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' Gianni Cantele il nuovo presidente di Coldiretti Lecce. Il cambio al vertice è avvenuto martedì sera durante l'assemblea elettiva composta dai presidenti delle sezioni provinciali che ha eletto come presidente Gianni Cantele, già presidente di Coldiretti Puglia. L’imprenditore vitivinicolo succede a Pantaleo Piccinno, che ha guidato la federazione leccese negli ultimi 10 anni.«Sono pronto a spendermi con entusiasmo per il territorio - le parole del neoeletto presidente Gianni Cantele - abbiamo di fronte un periodo difficile, come tremendo è stato quello alle nostre spalle. La priorità è quella di portare il problema xylella fastidiosa sempre più all’attenzione nazionale. Ora più che mai dobbiamo impegnarci a tracciare nuove traiettorie di futuro, guardando anche a tutte le tipologie colturali che possono diventare una chance per ricostruire il territorio agrario. Sulla scia dell’impegno di Coldiretti a livello regionale, massimo impegno per i contratti di filiera e per lo snellimento della burocrazia: chi vuole investire in un nuovo uliveto nel Salento deve essere agevolato non ostacolato. Provengo dal mondo vitivinicolo - ha concluso Cantele - ma come è già accaduto nella mia rappresentanza regionale, il mio impegno sarà per tutti i settori dell’agricoltura salentina e pugliese».