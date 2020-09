Paura in ospedale, scoppia un incendio

"Va a fuoco l'ospedale". La colonna di fumo nero che si è alzata intorno alle ore 10:30 dalla collina di San Sebastiano, a Galatina, ha fatto pensare al peggio. In realtà l'incendio è scoppiato nella zona del "Santa Caterina Novella" in cui sono depositati i rifiuti, in direzione dell'ingresso secondario dell'ospedale, dietro la Palazzina De Maria.



Sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie, ma intanto il personale sanitario era intervenuto con degli estintori.



Pare che l'incendio sia partito al confine con un terreno incolto, il caldo e le sterpaglie potrebbero aver contribuito ad alimentarlo.



Dopo mezz'ora le fiamme sono state comunque domate. Ora i vigili del fuoco stanno cercando di stabilire le cause effettive e se lo stoccaggio dei rifiuti fosse stato fatto in sicurezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA