Codici per craccare la pay tv: 16 denunce nel Salento

Codici da inserire nei decodificatori delle pay-tv, perquisizioni e sequestri questa mattina fra Carmiano, Leverano e Novoli. Sedici indagati fra commercianti ed utenti nell'inchiesta della Procura di Lecce con l'accusa di vendita ed installazione di prodotti per la decodificazione delle tv a pagamento. Al centro delle indagini della sezione di polizia giudiziaria della Guardia di finanza, una azienda di Carmiano formata da cinque soci: si sarebbe specializzata nell'installare i codici nei decoder delle pay tv. Con costi di installazione e abbonamento di dieci euro al mese a carico degli utenti. Per riscuotere le quote mensili veniva impiegato un ragazzo disabile. Il sistema ha consentito di accedere ai canali delle principali pay tv a costi irrisori.