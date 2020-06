Moto contro auto, un ferito grave sulla strada del mare

Ancora sangue sulle strade del Salento. Ancora moto ed auto i mezzi coinvolti in quella che sembra essere un inizio estate tragico. Il brutto incidente stradale, che al momento registra un ferito in codice rosso trasportato d'urgenza in ospedale dagli operatori del 118, si è verificato nei pressi della grande rotatoria della strada provinciale che da Porto Cesareo conduce a Torre Lapillo. Precisamente nei pressi della rotatoria che fa da svincolo a nord verso il Club Azzurro a sud verso il Lido Tabù. Un'arteria già teatro in passato di tragici sinistri purtroppo mortali.



Sul luogo del violento impatto anche la polizia locale ed i carabinieri della stazione di Porto Cesareo. A loro il compito di ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.



Aggiornamenti nelle prossime ore © RIPRODUZIONE RISERVATA