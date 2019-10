Nascondeva la cocaina dietro lo scaldabagno di nonna: un arresto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nascondeva 30 grammi di cocaina in casa della nonna. Per questo, ieri sera, gli agenti di Polizia hanno arrestato Fernando De Mitri, 33enne di Nardò già noto alle forze dell'ordine.Il giovane era stato notato sfrecciare a forte velocità con la sua Bmw sul viale che conduce alla zona 167 della città salentina. E' stato fermato e anche in questa occasione si è dimostrato particolarmente nervoso. E' scattata dunque la perquisizione domiciliare a casa della nonna, dalla cui abitazione il 33enne era stato notato entrare e uscire.Gli agenti hanno quindi trovato, nascosto dietro lo scaldabagno, un pacchetto di sigarette con all'interno 15 dosi di cocaina pronte per lo spaccio e tre involucri contenenti la stessa sostanze stupefacente.L’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio e condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.