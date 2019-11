Cocaina nei locali della movida: otto patteggiamenti. C'è anche l'ex portiere del Lecce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Otto sentenze di patteggiamento . Primo step processuale per l'inchiesta “ Movida ” condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Lecce che, la scorsa estate, ha smentallato tre sodalizi criminali a capo di un giro di spaccio di cocaina nei locali del Salento, da Lecce alle marine di San Foca, Torre Uluzzo, Porto Cesareo e Santa Cesarea Terme. Il giudice per l'udienza preliminare, Edoardo D’Ambrosio ha ritenuto congrue le pene concordate dal collegio difensivo degli otto imputati- fra i quali l'ex portiere del Lecce calcio, Davide Petrachi - con il procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia Guglielmo Cataldi.Le pene comminate sono le seguenti: due anni e 2mila euro di multa a Roberto Patera, 41 anni, di Nardò; due anni e 1500 euro di multa a Graziano Romano, 40 anni, sempre di Nardò; due anni e 1400 euro di multa a Carmelo Vonghia, 37enne di Galatone; un anno e 4 mesi e 1400 euro di multa a Davide Petrachi, 33 anni, di Melendugno, ex portiere del Lecce; un anno e 4 mesi e 1000 euro di multa ad Andrea Montinaro, 44enne, di Vernole; un anno e 3mila euro di multa a Vito Sacco, 19enne di Porto Cesareo; dieci mesi e 1700 euro di multa a Marco Vetrugno, 41enne di Nardò; dieci mesi e 800 euro di multa a Carmelo Schillaci, 19enne di origini siciliane, ma residente a Nardò. La sospensione della pena è stata accordata a Vito Sacco e Carmelo Schillaci.Tredici, in tutto, gli arresti eseguiti lo scorso agosto dalla Polizia, che - conclusa l'operazione sotto copertura - eseguì anche la chiusura di alcuni locali ritenuti snodo principale dello spaccio nel centro del capoluogo del Salento, in piazzetta Santa Chiara, e poi in discoteche e locali da ballo del territorio. Petrachi, attualmente ai domiciliari, ex portiere della squadra giallorossa, avrebbe utilizzato il suo ruolo di cameriere in una birreria di San Foca per avvicinare i clienti, suggerire locali d’intrattenimento e infine offrire la cocaina presa in consegna da Andrea Montinaro, indicato come il pusher di riferimento di Petrachi.A difendere gli imputati nel processo, gli avvocati Massimo Donadei, Raffaele Benfatto, Massimo Zecca; Tommaso Valente; Cosimo D’Agostino; Pasquale De Monte; Massimo Muci, Giuseppe Romano, Marco Luigi Elia, Federica Maglie, Tommaso Valente, Gianpiero Geusa, Luigia Muscetra, Loredana Pasca, Paolo Cantelmo e Anna Inguscio.