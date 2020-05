Fase 2, riprende lo spaccio: un arresto ed una denuncia

Un arresto ed una denucia a Lecce durante i controlli di carabinieri e polizia sullo spaccio di droga. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Lecce hanno condotto in carcere Marco Falbo, 32 anni, del posto.



Il giovane è stato trovato in possesso di 10 grammi di cocaina, 75 grammi di hashish, quattro di marijuana, nonchè del materiale per confezionare le dosi di droga. Sentito il parere del pubblico ministero di turno, è stato accompagnato nel carcere di Borgo San Nicola.



Intanto sempre a Lecce, i poliziotti delle Volanti hanno denunciato un uomo di 33 anni. Anche lui risponde di spaccio. E' stato notato in viale Rossini, fermo sul marciapiede e per questo è stato controllato.



Sulle prime si è giustificato sostenendo di trovarsi dalle parti di un negozio in attesa di acquistare qualcosa da mangiare, ma ai poliziotti non è sfuggito che avesse in mano le chiavi di una macchina.Erano della sua macchina, gli è stato chiesto? L'aveva usata per arrivare in viale Rossini? No, ha risposto che appartenevano all'autovettura della quale era in attesa di perfezionare il passaggio di proprietà, parcheggiata sulla corsia opposta .



Qualcosa non ha filato, tuttavia, nel verso giusto. Troppo nervoso, quell'uomo. Per questo quella macchina è stata controllata. E nell'abitacolo è stata trovata della sostanza stupefacente del tipo cocaina, in particolare, sulla maniglia di apertura e chiusura dello sportello lato guida c'era uno scatolino in plastica del tipo “ovetto kinder” con dentro due involucri termosaldati contenenti 1,60 grammi di cocaina. Con la droga è stata inoltrew sequestrata la somma di 245 euro, poiché ritenuta quale probabile provento dell’attività di spaccio.



Al termine degli accertamenti quest'uomo è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e sanzionato per violazione delle prescrizioni anti-covid. © RIPRODUZIONE RISERVATA