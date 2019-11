Cocaina e hashish: un arresto e una denuncia in città

LECCE – È di un arresto e di una denuncia per spaccio il bilancio dei controlli antidroga eseguiti per le strade di Lecce dagli agenti delle Volanti, che in piazzale Cuneo hanno intercettato un 25enne leccese, Gianluca Quarta, che alla vista delle pattuglie, col suo scooter ha cercato di nascondersi tra alcune auto parcheggiate.



Sottoposto a perquisizione il giovane è stato trovato in possesso di 8 dosi di cocaina, nascoste all’interno della confezione delle sorprese di un ovetto Kinder. Mentre in una tasca custodica oltre mille euro in contanti.



Nella sua stanza da letto quasi un grammo di marijuana, nonché un altro ovetto contenente altre 8 dosi di cocaina. Altri 20 involucri erano nascosti in un giaccone nell’armadio. Nella sua auto in garage, infine, sono stati ritrovati rispettivamente sei dosi di cocaina, per un totale complessivo di 31 grammi. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari.



Sempre in città, gli agenti delle Volanti hanno fermato altri due ragazzi che percorrevano viale Gallipoli in sella a uno scooter. Quello che guidava, appena maggiorenne, ha più volte cercato di eludere la perquisizione, tentando di disfarsi di una bustina contenente 6 dosi di hashish per altri 4 grami nelle tasche. Per lui è scattata la denuncia a piede libero. © RIPRODUZIONE RISERVATA