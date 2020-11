Cocaina, banconote e kit per confezionare le dosi: coppia ai domiciliari

Cocaina in auto e in casa, ma anche un kit per confezionare le dosi e denaro in contanti. A finire in manette ai domicialiri con l'accusa di spaccio una coppia di Copertino. I due 34enni, entrambi incensurati, sono stati arrestati in flagranza di reato dai militari della locale Tenenza, nel corso di un servizio antidroga.

M.L.R. e A.G. sono stati sorpresi nel corso di una perquisizione personale, veicolare e domiciliare. Nello specifico, i carabinieri hanno rinvenuto nascosti nel cassetto del comodino della camera da letto 42 grammi di cocaina, 500 euro di banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio, oltre a materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. E ancora 5 dosi di cocaina del peso complessivo di 1,5 grammi all'interno dell'Alfa Romeo Giulietta in uso ai due. I militari hanno sottoposto a sequestro la sostanza stupefacente, il materiale di confezionamento, l’auto e il denaro contante.

Espletate le formalità di rito, la coppia su disposizione dell’autorità giudiziaria ora si trovano agli arresti domiciliari.

