Cocaina, due arresti a Surbo

I carabinieri proseguono nelle operazioni di contrasto allo spaccio di droga nel territorio di Surbo dove due persone sono state arrestate in due differenti perquisizioni.

Si tratta del 45enne Mirko Vincenti, trovato in possesso di 48 dosi di cocaina per un totale di 20 grammi. E di Veronica Perchinunno, classe 1989, trovata con 4 grammi della stessa sostanza.

Ultimo aggiornamento: 11:40

