Otto chili di cocaina in un garage: un arresto, c'è anche un secondo uomo

Otto chili di droga, suddivisi in panetti e decine di migliaia di euro in contanti: è la scoperta che è stata fatta nel pomeriggio di ieri in un garage di Acquarica del Capo dagli agenti della squadra mobile di Lecce guidati dal nuovo dirigente Alessandro Albini. I poliziotti della Mobile di Lecce hanno operato insieme con i colleghi del commissariato di Taurisano. C'è un primo arresto: si tratta di Pierpaolo Pizzolante, 27 anni, preso con le mani nel sacco. L'arresto è scattato in flagranza. Ma potrebbe esserci anche un secondo coinvolto nel blitz antidroga.Evidentemente gli agenti tenevano sotto controllo già da tempo il giovane. Ne osservavano i movimenti, seguivano gli spostamenti, non lo perdevano d’occhio: ed alla fine ieri sera hanno ritenuto che fosse giunto il momento di agire, sicuri che non lo avrebbero trovato a mani vuote. I poliziotti sono andati a colpo sicuro: hanno fatto irruzione all’interno di un garage, pertinenza di un’abitazione di Acquarica del Capo, al cui interno c’era il giovane, forse in compagnia di un’altra persona. Sono stati trovati otto chili di cocaina suddivisi in panetti e ben confezionati all’interno di buste di cellophane, e anche una somma di denaro ingente. Si parla di più di 80mila euro in contanti: banconote di grosso e piccolo taglio, nascoste all’interno del deposito e ritenuti il provento dell’illecita attività di traffico di droga.