Cocaina a fiumi in riva allo Jonio: quattro arresti in poche ore

Cocaina, eroina e marijuana per l’estate. Con un doppio ingente sequestro di sostanze stupefacenti e ben quattro arresti, effettuati in due distinte operazioni svoltesi lungo il litorale jonico salentino di Porto Cesareo, le forze dell’ordine hanno sgominato due distinte attività di spaccio operanti sul territorio.



Nel corso di una attività di routine condotta dai carabinieri cesarini, a cadere nella rete di controlli sono finiti Cosimo Carluccio, 44 anni di Torre Santa Susanna, e suo figlio Alex, di 18 anni, incensurato, entrambi domiciliati nella nota località turistica dello Jonio. Padre e figlio sono stati sorpresi a Punta Prosciutto e sono stati traditi dall’atteggiamento parso nervoso e sospettoso ai militari. E la sorpresa non è tardata ad arrivare: proprio rovistando nello zaino indossato da Cosimo Carluccio, hanno trovato un grosso involucro contenente oltre un chilo di cocaina. I due sono stati portati in carcere, a Lecce.



Nella seconda operazione antidroga, quella della polizia, sono finiti Roberto e Francesca Spedicato, 55 e 38 anni, di Lecce. Nonostante il controllo l’uomo non si è scomposto ed ha consegnato spontaneamente ai poliziotti una piccola dose di cocaina pari a 0,52 grammi. Poi, con un pretesto, ha cercato di disfarsi di un involucro prelevato da una macchina del caffè, lanciandolo dal balcone. I poliziotti, però, molto attenti hanno dapprima recuperato il sacchetto dove erano contenuti altri 56,2 grammi della stessa sostanza e poi hanno avviato perquisizioni personali e dell’abitazione: nelle parti intime dell’uomo, gli agenti infatti hanno trovato un altro involucro con 112 grammi di cocaina in forma solida, mentre nell’abitazione, oltre al necessario per il confezionamento della droga, sono stati ritrovati quattro involucri dello stesso peso, per un totale di 21,5 grammi di cocaina, un involucro contenente 1,7 grammi di eroina e la somma di 425 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività di spaccio.

I poliziotti poi si sono recati a Torre Lapillo, ed hanno sorpreso nella villetta una parente, Francesca Spedicato domiciliata a Carmiano, cognata dell’uomo. È qui che nel corso di una perquisizione accurata, gli agenti hanno recuperato altre 5 dosi di cocaina per un totale di 162,7 grammi, 30,8 grammi di sostanza vegetale essiccata del tipo marijuana occultati all’interno di un barattolo di yogurt, oltre a due bilancini elettronici di precisione, un sacchetto con 227 grammi di mannite, sostanza utilizzata per il “taglio della cocaina”, un altro bilancino elettronico ed altri strumenti e materie utile al confezionamento. Le sostanze stupefacenti, le somme di denaro e tutto il materiale rinvenuto, sono stati sequestrati, mentre il 55enne è stato condotto in carcere. Per la cognata 38enne invece il magistrato di turno ha disposto gli arresti domiciliari. © RIPRODUZIONE RISERVATA