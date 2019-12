Coca per i professionisti nascosta nel televisore: 28enne già ai domiciliari torna in carcere

Gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti della Questura di Lecce hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Antonio Davide Petrucelli, 28 anni, che stava scontando gli arresti domiciliari presso l’abitazione dei genitori.



Nel corso di un servizio di osservazione, effettuato dalla Squadra Mobile, gli agenti hanno documentato uno scambio tra Petrucelli e un un altro soggetto. Appena le condizioni operative lo hanno consentito gli agenti sono entrati nell’abitazione ove, nel corso della perquisizione, in un locale situato nel terrazzo che il 28enne utilizzava come mansarda - ben nascoste all'interno del coperchio del televisore - , sono state rinvenute e sequestrate 14 dosi di cocaina per un totale di 7,1 grammi, 1.600 euro provento dell’attività di spaccio e diverso materiale per il confezionamento delle dosi.



La particolarità delle dosi di cocaina rinvenute è stata che erano sia da un grammo e da mezzo grammo. Tra i suoi clienti vi erano oltre a pregiudicati anche molti professionisti.



Petrucelli, nel corso dell'anno, era stato arrestato per gli stessi reati ed aveva ottenuto il beneficio degli arresti domiciliari ma nonostante ciò ha continuato nella sua attività di spaccio, in sfregio al beneficio che il Tribunale gli aveva concesso. Al termine delle formalità di rito è stato quindi accompagnato in carcere.