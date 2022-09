Cnh festeggia i suoi primi 50 anni. «Così si cresce bene e nell'innovazione»

«La Regione Puglia, insieme all'intelligenza imprenditoriale di questa azienda, ha dimostrato, con un virtuoso utilizzo dei finanziamenti che la stessa Regione mette a disposizione, che si può crescere. Si può crescere bene nell'innovazione e collegandosi alla vocazione del nostro territorio che fa dell'agricoltura una vera e propria cultura, non solo un'attività economica». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che oggi, insieme all'assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, e alla presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, ha partecipato alla celebrazione dei 50 anni dello stabilimento di Lecce di CNH Industrial, (la storica Fiat della zona industriale) azienda del gruppo Exor, che produce anche macchinari per l'agricoltura.

Lo stabilimento di Lecce: un'eccellenza

Lo stabilimento di Lecce, con gli oltre 800 dipendenti, rappresenta un centro d'eccellenza per Cnh Industrial. Sono circa 5.500 le unità prodotte nel 2022, il secondo anno migliore della storia dello stabilimento, dopo il 1974. «Il lavoro delle università e la formazione regionale offerta con gli Its - ha aggiunto Emiliano - ha consentito un incremento occupazionale straordinario in questo stabilimento, che ha più di 800 addetti. Un lavoro qualificato che consente a tanti giovani pugliesi e salentini in particolare, di costruire famiglie, fare figli e sentirsi utili all'azienda. Qui ciascuno si sente importante». «Oggi - ha concluso il presidente della Regione - sono felicissimo di essere qui per festeggiare questi 50 anni e soprattutto progettare i prossimi 50». «Visitare questo stabilimento oggi accarezza il cuore - ha detto Capone - ne abbiamo vissuto le sofferenze e poi il rilancio, una, due, tre volte. Adesso finalmente lo vediamo pieno, di persone e macchinari all'avanguardia».

«Festeggiare i 50 anni di attività dello stabilimento di Lecce di CNH Industrial - ha detto Delli Noci - è un traguardo straordinario soprattutto in questo complicato momento storico. Una società che ha investito negli anni ‘70 nel nostro territorio e che continua a farlo intercettando misure regionali in grado di favorire lo sviluppo industriale sostenibile, l’innovazione dei processi e la formazione dei più giovani. Ed è proprio in questa direzione che si sta andando, per esempio, attraverso lo strumento finanziario regionale del Contratto di Programma, con cui l’azienda intende realizzare sistemi di validazione e di produzione innovativi con un investimento di circa 25 milioni di euro o ancora con un ulteriore investimento che renda questa realtà energeticamente autosufficiente. Un passo importante verso il futuro è rappresentato dall’idea di un’Academy finalizzata a formare i giovani ai mestieri manuali e tecnologici, un centro che vogliamo nasca a supporto di tutto il comparto industriale salentino e pugliese che oggi, più che mai, necessità di nuove professionalità».