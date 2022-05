Cittadella della Giustizia, incontro a Lecce: nuova proposta in campo

Per la Cittadella della Giustizia di Lecce cambia tutto. Si è tenuto oggi un incontro nell'aula Aymone della Corte d'Appello in cui è stata annunciata una proposta con una nuova location dal sindaco Carlo Salvemini e dall'assessore all'Urbanistica Rita Miglietta: si tratta di un'area di fronte allo stadio comunale, una zona già urbanizzata che per questo consente di ridurre i costi rispetto all'ex depositeria giudiziaria confiscata alla mafia sulla via Adriatica in direzione Torre Chianca.

APPROFONDIMENTI LECCE Cittadella della Giustizia di Lecce: opera da 317 milioni di euro, ma... VIDEO Lecce, Cittadella della Giustizia: presentato il progetto

Il progetto

Inoltre è stato presentato un progetto realizzato dall'ingegnere Ippazio Morciano, responsabile della sicurezza nel Palazzo di giustizia: le spese si ridurrebbero della metà rispetto a quello presentato dal demanio. Si stima, infatti, un investimento di circa 140 milioni di euro. In rappresentanza della Regione c'era l'assessore Anna Grazia Maraschio che ha annunciato una disponibilità a un Project financing da parte dell'Ente.