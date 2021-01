Cittadella della Giustizia: firmato il protocollo tra Ministero e demanio

Firmata questa mattina la convenzione tra Ministero della Giustizia e Demanio per lo stanziamento dei primi 70 milioni di euro che serviranno a realizzare la Cittadella della giustizia di Lecce, Brindisi e Taranto. Si tratta del primo passo concreto del progetto, che dovrà sorgere lungo via Adriatica, sui terreni confiscati alla all’imprenditore Mauro Matarrelli, dopo la condanna definitiva per mafia. Il prossimo passaggio è previsto per il 22 febbraio, quando sarà ufficializzato il cronoprogramma dell'opera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA