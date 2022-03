Cissè, parla il primo allenatore che nel Salento allena i rifugiati

Niang Baye Hassane è senegalese e di mestiere fa il mediatore linguistico. Cura in particolare i progetti di accoglienza. Vive a Lecce e lavora in una cooperativa che si chiama Rinascita. A lui è stata affidata l'idea di mettere insieme una squadra di calcio, con tutti ragazzi richiedenti asilo e ospiti di vari progetti di integrazione. E sino a qualche tempo fa nella sua squadra di Seconda categoria - la Rinascita Salento Refugees di Copertino - c'era anche Moustapha Cissé, il 18enne attaccante guineano che ha fatto gridare al miracolo l'Italia del calcio segnando un gol con l'AtalantaAtalanta dopo un quarto d'ora dal suo ingresso in campo.

Hassane: «Cissé voleva anche imparare a fare il pizzaiolo»

«Cissé si era messo di impegno per fare l’elettricista, ma voleva anche imparare a fare il pizzaiolo – racconta il suo primo mister a La Gazzetta dello Sport - Gli piaceva lavorare ed è sempre rimasto molto umile. Si vedeva che aveva qualcosa in più degli altri». Ma ad avere una marcia in più è anche il mister Niang Baye Hassane che in squadra ha ben undici nazionalità africane rappresentate. E come per ogni panchina che si rispetti, anche uno "straniero": un giovane di Copertino classe 1996.