Circo Orfei a Surbo, dissequestrata la struttura dell'incidente con la tigre. Ma deve andare via

Dissequestrato il circo Amedeo Orfei, purché il tendone venga smontato e la compagnia lasci il territorio comunale di Surbo dove non risultavano esserci tutte le autorizzazioni. È un addio anticipato, considerato che la permanenza era prevista fino al 15 gennaio prossimo.

La decisione

Lo ha deciso il pm Alberto Santacatterina, accogliendo le richieste dell'avvocato Riccardo Giannuzzi che assiste Lino Orfei, il titolare della impresa circense. Il pm si è espresso in sede di convalida del sequestro d'urgenza effettuato d'iniziativa dalla polizia locale di Surbo. Il provvedimento era stato emesso dopo che era stata attestata l'assenza dei permessi rilasciati dal Suap per i pubblici spettacoli. Ragion per cui anche il Comune, il 31 dicembre, aveva ordinato lo stop.

I controlli

I controlli erano scattati dopo che il 30 dicembre scorso una tigre, durante lo spettacolo, aveva aggredito il suo domatore che ha dichiarato di aver commesso un errore di posizionamento e ha spiegato che il felino stava giocando e non aveva intenzione di uccidere. Il circo potrà essere allestito altrove, non vi sono limitazioni all'esercizio dell'attività. Molte erano state le polemiche degli animalisti che da sempre osteggiano gli show con animali.