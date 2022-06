Cinque vitelli scappano dalla masseria: proseguono le ricerche nella zona di Maglie

Cinque vitelli scappano dalla masseria e vagano per le strade di Muro Leccese. I vigili del fuoco sono al lavoro da ieris era anche grazie all'usilio di droni per individuare gli animali che, ieri pomeriggio, dopo aver distrutto il muro della masseria sono scappati.

Si tratta di vitelli adulti che i proprietari indicano come pericolosi. Uno è tornato spontaneamente, gli altri invece non sono stati individuati. I vigili del fuoco del distaccamento di Maglie, assieme ai colleghi del comando provinciale e alla protezione civile, stanno perlustrando palmo a palmo il territorio nei dintorni di Maglie.

Sul luogo anche i carabinieri della stazione di Poggiardo e gli agenti del commissariato di polizia di Otranto; il maltempo dell'ultima ora sta creando non pochi problemi alle ricerche. Per poterli catturare sicuramente si dovrà procedere a narcotizzare gli animali per riuscire a riportarli nella masseria.