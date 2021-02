Governo Draghi, per il ministero dell'Innovazione spunta il nome di Roberto Cingolani

Era il 2019. E Roberto Cingolani, già professore nel Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione a Unisalento, apriva l'anno accademico dell'ateneo pugliese parlando di “Futuro e innovazione”. Ora, proprio quei temi che tanto gli sono stati e gli sono cari, potrebbero traghettarlo direttamente al ministero dell'Innovazione di un probabile governo presieduto da Mario Draghi.

E' quello del fisico italiano, infatti, da settembre 2019 responsabile dell'innovazione tecnologica di Leonardo e, ancora prima, direttore scientifico dell'Istituto italiano di tecnologia di Genova, il nome in pole position per una casella fra le più decisive dell'orizzonte politico e governativo. Innovare, ribaltando la prospettiva dello sviluppo in chiave verde e digitale, è infatti uno degli assi lungo i quali andranno programmati e spesi i fondi europei del Recovery Fund.

Cingolani al ministero dell'Innovazione è una delle indiscrezioni circolate in queste ore, nell'attesa che il presidente del Consiglio incaricato, Draghi, comunichi ufficialmente la lista dei ministri prescelti, da sottoporre al Quirinale. Possibile, dalle informazioni raccolte fino a ora, lo spacchettamento del ministero dello Sviluppo economico con il ritorno sulla scena del ministero per le Comunicazioni, al quale spetterebbe curare dossier delicati come il 5G e l'evoluzione della rete di telefonia, con implicazioni importanti sia dal punto di vista economico che da quello della sicurezza del Paese, grazie alla strategicità dei dati, il bene più prezioso nell'economia dell'epoca che stiamo vivendo. Del nuovo esecutivo potrebbero far parte poi alcune personalità espressione dei partiti: Dario Franceschini, Andrea Orlando e Lorenzo Guerini, Roberta Pinotti e Debora Serracchiani i nomi in pole per il Pd del segretario Nicola Zingaretti.

Probabile la conferma di Roberto Speranza alla Salute - complice anche la delicata fase della pandemia Covid -, mentre confida di mantenere il timone degli Esteri l'uscente Luigi Di Maio, impegnato a evitare lo smottamento del Movimento 5Stelle, mai spaccato come oggi. Nel Governo delle larghe intese che si va profilando, in campo anche alcuni nomi della Lega di Matteo Salvini: Giancarlo Giorgetti, Riccardo Molinari, Giulia Bongiorno ed Erika Stefani, mentre per Forza Italia da giorni si fanno i nomi di Antonio Tajani, Anna Maria Bernini e Maria Stella Gelmini, e Mara Carfagna.

