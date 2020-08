Il “saluto” all'auto di passaggio e poi la fuga nelle campagne: famiglia di cinghiali lungo la provinciale

Non hanno certo atteso di trovarsi sulle strisce pedonali per attraversare la provinciale. Così, una famiglia di cinghiali - lungo la strada che da Lecce conduce all'oasi naturale Wwf delle Cesine, all'altezza dello svincolo per Vanze - ha sorpreso un automobilista questa mattina alle 6.50.

Salento sempre più selvaggio: cinghiali alla Grottella, è allerta

«Un piccolo branco di circa 14 esemplari tra adulti e piccoli - racconta Filippo Montinari su Facebook - anche questo è Salento. Era da tempo che desideravo incontrarli, immaginate la concitazione nel prendere il cellulare dal cruscotto, aprire le funzioni, cercare fotocamera, impostare a video. Ci sono riuscito comunque».



E nelle immagini si vede distintamente il branco avviarsi verso la campagna aperta a gran velocità: in testa gli esemplari adulti, a seguire i cuccioli. Che si dirigessero verso il mare?

