Lite fra la proprietà e il curatore fallimentare, al cinema Manzoni arrivano carabinieri e 118 - IL VIDEO

Tensione alle stelle ieri mattina al cinema Manzoni di Casarano, provincia di Lecce . La richiesta della consegna delle chiavi dell'immobile, bene da destinare all'asta a seguito del fallimento della Margari srl, si è trasformata in un acceso scontro verbale tra il curatore fallimentare, avvocato Antonio Pellegrino, e la famiglia Margari. Solo la presenza dei carabinieri e dei vigili urbani ha permesso di evitare il peggio, anche se Mario Margari, 80 anni, ha avuto un malore ed è stato ricoverato in ospedale per accertamenti. Tutto documentato in un video, registrato in diretta Facebook, e postato sui social dal figlio Francesco.GUARDA IL VIDEO: story.php?story_fbid=10217652670443310&id=1075667473&_rdr Il curatore fallimentare si è presentato ieri mattina al Manzoni per farsi consegnare le chiavi dopo lo svolgimento della tavola rotonda avvenuta nella sala cinematografica l'altra sera, nonostante la diffida che il giudice aveva emesso. All'arrivo del legale, Mario Margari, che si trovava nella sala insieme ad alcuni amici, quando ha capito la motivazione della presenza del curatore si è sentito male ed è stato necessario chiamare il 118. Sono accorsi i figli (Francesco, Marcello ed Emma), i vigili urbani e i carabinieri che nel frattempo erano stati chiamati per intervenire. «Si è presentato senza avvisare nessuno, nemmeno la forza pubblica», ha affermato Francesco Margari.«Mio padre è finito in ospedale ed è la seconda volta che finisce al Pronto soccorso a causa di questo signore», ha aggiunto l'imprenditore, sottolineando che l'avvocato Pellegrino avrebbe agito senza averne diritto. «Tecnicamente è decaduto perché non ha adempiuto entro i termini previsti ad obblighi imposti per legge. Infatti, il fascicolo che riguarda il nostro fallimento è vuoto, perché non ha ancora prodotto alcun documento. In questi casi la decadenza è automatica sostiene Francesco Margari il giudice dovrebbe nominare un altro curatore». L'imprenditore ha anche annunciato di aver sporto denuncia contro l'avvocato per minacce.Completamente diversa la versione dell'avvocato Pellegrino.«In quella sala non si possono fare manifestazioni sostiene il legale sono andato a farmi restituire le chiavi perché la legge me lo consente; potrei anche mettere i sigilli o cambiare la serratura. Non è necessario avvertire nessuno. Le chiavi ce l'aveva il signor Margari per motivi fiduciari, ma non avendo rispettato la diffida, la fiducia è venuta meno». In merito alla presunta decadenza dall'incarico, il curatore fallimentare ha affermato che «tutto ciò che dicono i Margari sono solo bugie». Alla fine, le chiavi del cinema Manzoni sono rimaste nelle mani della famiglia Margari. È probabile che il giudice emetta nei prossimi giorni un'apposita ordinanza per la consegna.La famiglia Margari ha deciso di fare pubblica la propria vicenda fallimentare dopo che il 5 dicembre scorso l'ufficio esecuzione del Tribunale aveva venduto l'immobile di via D'Astore (ex via Matino), la casa dove abitava Mario Margari. In una lettera inviata al Presidente della Repubblica, i fratelli Margari hanno accusato «le istituzioni che mettono all'asta e poi dichiarano il fallimento di un imprenditore onesto per un valore debitorio di 1.200.000 euro (tutti in contenzioso e quindi non certi) contro un valore patrimoniale di oltre 7.000.000 milioni di euro».