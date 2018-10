Soccorsa una cicogna ferita. Niente cacciatori, è stato un impatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un esemplare di cicogna bianca (Ciconia Ciconia L.), specie particolarmente protetta con l’entrata in vigore della legge 157/92, è stato ritrovato gravemente ferito nel tardo pomeriggio di mercoledì sul ciglio della strada provinciale che collega Leverano a Lecce.Il ritrovamento è avvenuto grazie ad alcuni passanti che hanno visto l’animale in difficoltà e hanno immediatamente contattato il Centro per la cura della fauna selvatica, esotica e delle tartarughe marine del Museo Naturalia di Calimera. Nella mattinata di ieri la cicogna è arrivata in pessime condizioni tra le braccia accoglienti degli operatori del Museo che hanno intuito sin da subito il problema principale all’ala. Gli esperti hanno eseguito una serie di analisi ed hanno accertato che le ferite sono state provocate da un impatto e non dai pallini di un fucile da caccia. Fose la cicogna ha sbattuto contro un traliccio dell'alta tensione. Ora è sotto cura.