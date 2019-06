Ciclisti travolti dalle auto: quattro investimenti in pochi minuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornata di festa da dimenticare per gli appassionati di ciclismo salentini. Diversi investimenti infatti, hanno purtroppo segnato questa domenica. Il primo impatto si è avuto nella marina di Sant'Isidoro, località turistica a metà tra Porto Cesareo e Nardò; l'altro sulla strada provinciale Veglie - Porto Cesareo. Altri due nel resto della provincia. Cinque i feriti in totale, due dei quali hanno ricontrato diverse fratture.Due gli investimenti più gravi, avvenuti sulle strade che portano al mare e che spesso e volentieri vengono utilizzate dai ciclisti amatori per le loro passeggiate. Il primo impatto nella marina di sant'Isidoro, località turistica a metà tra Porto Cesareo e Nardò, l'altro sulla strada provinciale Veglie - Porto Cesareo.Due i feriti che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118. Nel primo incidente, quello di sant'Isidoro, un corridore sarebbe stato toccato da un'utilitaria e nella caduta avrebbe riportato escoriazioni ed una frattura. Nel secondo invece, una parte di un gruppo di ciclisti, mentre percorrevano un tratto della provinciale che da Veglie conduce a Porto Cesareo, sarebbe rimasto coinvolto.Nell'impatto l'uomo è stato soccorso dal personale del 118 che con immediatezza ha provveduto al trasferimento in ospedale. Sul posto sono giunti i Carabinieri della stazione di Porto Cesareo e di Veglie. In corso tutti gli accertamenti del caso per ricostruite l’esatta dinamica dei fatti. Stando alle primi accertamenti ospedalieri, l'umo avrebbe riportato un trauma facciale, ma fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni. Come ovvio che sia sotto shock gli amici corridori che erano in sua compagnia.E non finisce qui. Secondo le ultime notizie, anche altri due investimenti di amanti della due ruore si sarebbero verificati sempre oggi in provincia di Lecce. In entrambi i casi gli atleti coinvolti non avrebbero riportato gravi ferite.