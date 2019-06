Ciclista precipitato dalla scogliera: archiviate le accuse per sindaco e dirigenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MELENDUGNO - Archiviata l'inchiesta per la morte del ciclista pisano, in viaggio di nozze nel Salento, precipitato lo scorso anno dalla scogliera di Torre Sant'Andrea. Walter Neve Ventura, questo il nome dello sfortunato sposo, era uscito la mattina presto del 3 settembre percorrendo i sentieri che collegano Otranto a Torre Sant'Antrea e per una tragica fatalità volò giù dalla scogliera per nove metri perdendo la vita sulle rocce.Sulla questione venne aperta un'inchiesta per stabilire se vi fosse responsabilità da parte del Comune di Melendugno nel segnalare i pericoli. Ovvero se fossero presenti i cartelli che indicano il pericolo di smottamento della costa e il divieto di accedere ad alcuni sentieri troppo vicini al margine.Ma il gip ha accolto la richiesta del Pm ritenendo che non vi fossero responsabilità per il sindaco di Melendugno Vittorio Potì, il comandante dei vigili urbani Antonio Nahi e il dirigente dell'ufficio tecnico Salvatore Petrachi. Per scagionare il Comune di Melendugno si è rivelata particolarmente utile la perizia sulla app che il 32enne utilizzava per i suoi percorsi in bici e che aveva registrato il suo itinerario dimostrando come egli avesse per almeno due volte superato i cartelli di pericolo avvicinandosi al percorso più impervio.