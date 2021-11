Ciclista travolto da auto mentre cerca di attraversare (sulle strisce pedonali)

E' stato investito mentre cercava di attraversare sulle strisce nei pressi di Porta Rudiae a Lecce. Un giovane era in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto da un'auto e lo ha preso in pieno.

Il giovane è stato immediatamente soccorso dai medici del 118 allertati e arrivati immediatamente sul posto. Il ragazzo non è grave, ha riportato solo qualche ferita e tanta paura.

Un capannello di gente si è formato nei pressi del mercato coperto di Porta Rudiae, in tanti si sono fermati per aiutare il giovane preoccupati di quanto accaduto. Traffico in tilt all'ora di punta su viale dell'Università. Sul posto la polizia municipale.