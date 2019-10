Ciclista investito lungo la statale: muore dopo 4 giorni di agonia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' morto dopo quattro giorni di ricovero in ospedale il ciclista 80enne investito nel primo pomeriggio di lunedì scorso allo svincolo per Scorrano, lungo la statale 275 Maglie-Leuca, in provincia di Lecce . Si tratta di un uomo originario del Marocco , ma residente a Lecce: Hajjaj Radi, il suo nome. Era in sella alla sua bici.Per cause in corso di accertamento, l’anziano in bici è stato tamponato da un furgone che procedeva nella stessa direzione di marcia. Immediati sono giunti sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Ad indagare sull’accaduto sono i carabinieri della Compagni di Tricase che hanno effettuato i rilievi del caso.All'inizio sembrava un semplice incidente: i medici dell'ospedale Vito Fazzi gli hanno diagnosticato un trauma costale guaribile in 30 giorni. Ma nelle ultime ore le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso, avvenuto questa mattina. E' stata quindi aperta un'inchiesta non più per lesioni, ma per omicidio stradale.