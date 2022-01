Un terribile incidente si è verificato poco fa sulla Strada Statale 101 che collega Lecce a Gallipoli. Un ciclista è stato investito da un'auto all'altezza dello svincolo per Lequile ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. A quanto si apprende lo scontro sarebbe stato violentissimo, tanto da distruggere la bicicletta. La strada è al momento bloccata dalle forze dell'ordine che stanno deviando il traffico.

Maggiori agiornamenti a breve