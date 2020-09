Ancora un ciclista investito: 16enne travolto da un'auto alla periferia della città

Un altro ciclista investito in città, a Lecce. Stavolta in una zona dove non ci sono piste ciclabili. Un'auto, all'incrocio fra via Adriatica e via Ferrando, ha impattato su una bicicletta sulla cui sella c'era un ragazzo di 16 anni.

Sul posto, insieme alla Municipale che si sta occupando dei rilievi, è subito arrivata un'ambulanza del 118 che ha soccorso il ragazzino. Ha, infatti, battuto la testa e lamenta dolore al collo: è stato trasportato in ospedale, al Vito Fazzi di Lecce, per essere sottoposto a una tac. Le sue condizioni, per il momento, non desterebbero preoccupazioni.

Ultimo aggiornamento: 21:10

