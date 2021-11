Nardò, ciclabile per le marine: gli ultimi 6 chilometri tra natura, mare e ville

Approvato il progetto esecutivo, ed indetta la gara da 800mila euro, per creare la rete di piste ciclabili. Il circuito che unirà il centro al mare, passando per l’area delle ville storiche delle “Cenate Vecchie” e arrivando fino a Porto Selvaggio. Nardò si appresta a diventare una delle città più “ciclabili” d’Italia, raggiungendo la densità di circa un metro di ciclabile per abitante.

Con una determina a firma del dirigente dell’Area...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati