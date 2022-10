Cibo nei piattini per strada ai gatti, lo stop a Lecce tramite l'ordinanza: ecco cosa cambia

La somministrazione di cibo o acqua resta consentita, ma solo di cibi adeguati ai gatti in contenitori adatti e con l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi al termine del ristoro degli animali. Questa la decisione durante in commissione Ambiente a Lecce che sarà ratificata tramite ordinanza comunale.

Dunque, stop ai residui di pranzi e cene collocati ai bordi della strada, con il divieto di depositare cibo secco o umido per terra o su fogli di giornale alluminio o supporti non idonei. Le uniche ciotole che potranno rimanere saranno quelle destinate alla somministrazione dell'acqua, ma anche quelle devono essere regolarmente pulite per evitare il rischio di proliferazione insetti.

I provvedimenti

L’ordinanza incide anche sulla localizzazione delle somministrazioni di cibo: saranno vietate in luoghi pericolosi come marciapiedi in strade a scorrimento veloce o in prossimità di incroci, su spartitraffico e in aree a parcheggio e nelle immediate vicinanze di ingressi di abitazioni civili e utenze non domestiche (negozi, supermercati, ristoranti) entro un raggio inferiore a tre metri dagli ingressi a meno che non abbia un consenso esplicito da parte dell'utenza coinvolta.

Un'altra ordinanza– già emessa il 4 ottobre scorso – prevede, in attuazione della L.R. 2/2020, l’obbligo di iscrizione sistematica in anagrafe informatizzata regionale di tutti i gatti di proprietà privata, con contestuale identificazione con microchip e, per i veterinari, come prescritto dalla legge regionale il dovere di informare i propri clienti con l’esposizione delle informazioni necessarie. Finalità della legge è contrastare l’abbandono dei gatti e favorire la restituzione al proprio ambiente domestico di quei gatti che si smarriscono o incappano in incidenti stradali.