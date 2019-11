Cibo e vestiti per Durazzo: dal Salento la raccolta solidale: boom di donazioni in poche ore

Ultimo aggiornamento: 20:23

Cibo non deperibile e beni di prima necessità come vEstiario e coperte. Lecce si mobilità per i fratelli dall'altra parte dell'Adriatico con una raccolta solidale a favore dell' Albania colpita dal terremoto . In queste ore infatti la situazione è insosptenibile, non solo sul fronte delle numerose vittime ma anche su quello dei soccorsi.A Durazzo scarseggia persino il pane.Promotori dell'evento un gruppo di commercianti (Life Bar di Novoli, Caffetteria Baldieri di Lecce) e i tanti che hanno aderito come i supermercati Super Mac.