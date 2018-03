Choc in palestra, anziano muore durante la ginnastica posturale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ZOLLINO - Un'attività consigliata per mantenere il corpo sano è rultata fatale per un 81enne di Zollino, Luigi Marra Luigi, deceduto questa mattina all’Interno della palestra in cui stava eseguendo i suoi esercizi di ginnastica posturale. L'uomo, residente a Soleto, ha avuto un malore e si è accasciato. Inutili i tentativi di rianimarlo.