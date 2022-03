Chiuso per Covid il reparto Ortopedia del “Vito Fazzi”: pazienti da operare smistati in altri ospedali

Ortopedia dell'Ospedale "Vito Fazzi" di Lecce chiusa per covid. Al momento i contagi registrati sarebbero 7: 3 infermieri, 2 operatori sociosanitari, 1 addetto del personale sanitàservice e 1 paziente trasferito in area covid.

Sospesi i ricoveri in reparto, su disposizione del primario Giuseppe Rollo, in attesa dei nuovi tamponi a tutto il personale sanitario. Contemporaneamente si procederà alla sanificazione degli ambienti. I pazienti da operare e risultati negativi al test anticovid sono in fase di smistamento negli altri ospedali della provincia.