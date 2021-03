Stretta a Sannicola: l'ordinanza del sindaco

Stretta al comune di Sannicola in provincia di Lecce a causa del vertiginoso incremento dei casi Covid. In seguito all'aumento dei contagi il sindaco di Sannicola, Cosimo Piccione, ha firmato un'ordinanza che stabilisce, fino al 6 aprile, la chiusura domenicale di tutti i supermercati, il divieto di stazionare giorno e notte in piazze, parchi e vie del paese, la chiusura alle 15 dei bar (consentendo nelle ore successive il solo servizio a domicilio), e la chiusura del cimitero nelle ore pomeridiane. Inoltre, sino al 6 aprile resteranno chiuse tutte le scuole del paese anche a insegnanti, personale Ata e addetti alla segreteria.