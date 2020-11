Chiuse altre sei scuole nel Salento. A Galatina stop a materna, elementare e media. Strigliata del sindaco di Lizzanello: «Basta assembramenti o misure più rigorose»

Ancora casi di positività al Covid negli istituti scolastici del Salento, mentre a livello regionale si discute - anche aspramente - della opportunità di chiudere o meno le scuole di ogni ordine e grado. Divergono le opinioni di Governo e Regione, i dati degli istituti scientifici, in primis l'Iss, dicono che i contagi sono aumentati appena dello 0,8% nella fascia d'età da 0 a 19 anni, ma il personale docente e Ata chiede, insieme ai sindacati, di passare alla Didattica a distanza.

Le ultime notizie, in fatto di contagi fra i banchi, provengono da Lecce, Galatina, Copertino e Lizzanello. Chiude la scuola dell'infanzia di viale Roma, a Lecce, scuola che fa parte dell'istituto comprensivo “Stomeo Zimbalo” al quartiere Stadio. Questa mattina, 17 novembre, infatti, è stato accertato un caso di positività al Covid fra i piccoli alunni: la scuola ha già dato comunicazione al personale e alle famiglie della chiusura del plesso per sanificazione.

A Galatina il sindaco Marcello Amante ha chiuso quattro scuole per la giornata di oggi: la scuola dell'infanzia di via San Lazzaro, quella di via Biella nella frazione di Collemeto; la scuola secondaria di primo grado, sempre a Collemeto dove chiude anche la primaria, in piazza Italia. Sono stati certificati casi di contagi in tutti e quattro i plessi.

Le scuole chiuse dai sindaci: ci sono anche Copertino, Arnesano e Monteroni

Nuova ordinanza (la terza) anche a Copertino, dove il sindaco Sandrina Schito - dopo la nota diramata ieri dalla dirigente scolastica dell'istituto “Giovanni Falcone” in tardissima serata - ha disposto la chiusura anche degli edifici scolastici “Rodari” e “Menga” per consentire la sanificazione degli ambienti.

Il sindaco di Lizzanello e Merine, Fulvio Pedone ha annunciato sulla pagina Facebook del Comune che «per ragioni di cautela» è stata disposta la temporanea chiusura della scuola materna di Merine, in via Montenegro fino al 22 novembre prossimo. «Sanifichiamo il plesso - scrive - in attesa delle comunicazioni ufficiali sull’esito delle quarantene fiduciarie in corso. È necessario che ciascuno di noi affronti la giornata con la dovuta cautela e la opportuna prudenza: io chiudo la scuola materna per scongiurare eventuali rischi, voi, cortesemente, uscite da casa solo per lo stretto necessario, usate la mascherine e rimante distanziati. Ho assistito domenica mattina a Lizzanello ad assembramenti di giovani in Piazzetta Galilei e di meno giovani in Piazza della Libertà, così non va bene! Non costringetemi a misure più rigorose, ma soprattutto usiamo tutti il buon senso per evitare che il virus infiammi Lizzanello e Merine».

Ultimo aggiornamento: 10:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA