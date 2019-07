Chiostro adibito a parcheggio di auto per Provincia e prefettura, Adoc scrive al ministro: «Ora basta»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Basta auto nel chiostro dei Celestini». E' la richiesta contenuta nella lettera che Adoc Lecce ha scritto al ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, alla soprintendenza di Lecce, al prefetto e al presidente della Provincia di Lecce - che dividono l'occupazione dell'antico palazzo dei Celestini - e al sindaco per chiedere, appunto, l’interdizione totale del chiostro seicentesco delle auto.«Da anni ormai – si legge nel comunicato firmato dall’avvocato Alessandro Presicce, presidente di Adoc Lecce – il monumento cinquecentesco ha avuto la sfortuna di essere adibito a parcheggio di autovetture e motocicli (probabilmente degli stessi dipendenti pubblici) che hanno trovato comodo e lussuoso riparo dal sole e dalla pioggia nel suo splendido colonnato. Purtroppo però l’accesso di auto, motocicli e mezzi pesanti, oltre che lesionare e deteriorare progressivamente i basoli e disturbare visivamente l’estetica del complesso, lascia la pavimentazione annerita da macchie d’olio motore e tracce di pneumatici che deturpano il monumento. I turisti ed i leccesi si chiedono perché, ancora nel 2019, si consenta questo scempio».«Non appena riceveremo risposte - chiude Presicce - sarà cura dell’associazione informare i cittadini. Chissà se la voce di una piccola associazione dei consumatori e dei cittadini, come la nostra, possa fare di più delle mille promesse di “liberazione” del colonnato fatte ai leccesi dalle autorità locali e poi puntualmente disattese».In passato un'intesa fra prefettura e Comune consentì di riservare tre posti auto su via Costa, destinati proprio al personale della prefettura. Ma con il passare del tempo, tutto è tornato come prima. E lo scempio continua indisturbato sotto gli occhi esterrefatti dei turisti.