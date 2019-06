Chiosco bar e area camper in zona vincolata: due denunce e maxi multa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avevano realizzato a Torre San Giovanni un chiosco abusivo per la somministrazione di bevande e snack, trasformando l'area di parcheggio temporanea autorizzata di via Lungolago in un illegale parcheggio a lungo termine per camper. Tutto, peraltro, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico.Per questo, i carabinieri di Ugento, coadiuvati dai Nas di Lecce e dai militari forestali della stazione di Tricase hanno denunciato C.M, 40enne ugentino e C.L.S., 66enne di Alliste, titolari della struttura per abusivismo edilizio, contestandogli anche la carenza igienico-sanitaria dei chioschi abusivi costruiti su quella superficie. I due sono stati anche puniti con due multe, da 4.230 e da 8.000 euro rispettivamente.La scoperta delle strutture abusive è avvenuta nell'ambito di una più ampia attività di monitoraggio delle aree di parcheggio della zona, come avviene solitamente con l'inizio dell'estate, quando il litorale viene assaltato dai turisti.