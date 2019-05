Da oggi chiese aperte full time con il ticket. E in città arrivano 2.300 turisti spagnoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È il giorno di chiese aperte. Da oggi cambia il modo di fruizione dei monumenti religiosi del centro storico cittadino. Debutta LeccEcclesiae - Alla Scoperta del Barocco, il progetto promosso dall'Arcidiocesi e realizzato dalla Cooperativa Sociale ArtWork con l'obiettivo di rendere accessibile per l'intera giornata parte del patrimonio religioso del capoluogo grazie all'introduzione di un ticket d'ingresso ai luoghi sacri. Una rivoluzione per una città abituata da sempre (e non senza polemica) a vedere le porte delle proprie chiese chiuse ai visitatori, proprio negli orari e nei giorni con maggior presenza turistica. Da oggi, quindi, i vacanzieri potranno scoprire i siti religiosi inclusi nel percorso - Duomo e cripta, Basilica di Santa Croce, San Matteo, Santa Chiara, Museo Diocesano d'Arte sacra e chiostro del Palazzo del Seminario - tutti i giorni, comprese le domeniche e i festivi, con orario continuato dalle ore 9 alle 21.Ma come funziona? Già da questa mattina, i vacanzieri potranno visitare le chiese tramite un biglietto, con tariffe differenti secondo il percorso di visita e la tipologia dell'utente, che potrà essere acquistato presso la biglietteria allestita all'ingresso del Palazzo dell'Antico Seminario (tra qualche giorno sarà disponibile anche il servizio online). Tutti i ticket avranno una validità di 15 giorni a partire dalla data di emissione.Per i turisti fai da te, la tariffa ordinaria per accedere al percorso completo è di 9 euro (e non 10 euro come previsto inizialmente). Chi, invece, deciderà di scoprire solo una parte del patrimonio religioso potrà acquistare ingressi singoli: tesori del Duomo (Museo d'Arte sacra e chiostro del Palazzo del Seminario) 3 euro; Duomo e cripta, tesori del Duomo e Basilica di Santa Croce 6,50 euro; Duomo, cripta e tesori del Duomo 5 euro; Basilica di Santa Croce e tesori del Duomo 5 euro; Santa Chiara e tesori del Duomo 3 euro; San Matteo e tesori del Duomo 3 euro. Le tariffe convenzionate si applicano ai possessori di tessera rilasciata da enti, associazioni, organizzazioni e prevedono piccoli sconti sul tariffario ordinario. Previsti anche ticket per famiglie con ingressi dai 15 ai 17 euro.Per il turismo organizzato è presente una tariffazione differente e articolata. Prezzi ridotti per gruppi, ragazzi dai 12 ai 18 anni (non compiuti) e scolaresche. Per il tour completo, ad esempio, i giovani pagheranno un ticket simbolo di 3 euro mentre gli ingressi singoli avranno il costo di 1 euro. Fino al 31 maggio 2019 l'accesso dei gruppi sarà gratuito, previa dichiarazione della provenienza e consistenza del gruppo e del tour operator o guida turistica interessata. Inoltre, fino a tale data, sarà possibile richiedere un biglietto gratuito per i gruppi già formati e contrattualizzati che dovessero accedere entro il 31 ottobre 2019.Per tutti i residenti nei Comuni della Diocesi di Lecce - e per alcune categorie di utenti - l'accesso alle chiese è gratuito: i cittadini dovranno recarsi in biglietteria e, previa esibizione di un documento di identità, riceveranno un biglietto speciale per l'accesso a tutti i siti. Il personale della cooperativa avrà il compito di controllare i ticket, offrire informazioni e verificare il rispetto delle norme a tutela del decoro.Addio alle aperture part-time. I siti resteranno aperti dalle 9.00 alle 21.00 durante la settimana di Pasqua, i ponti di primavera, dal 1 maggio al 30 settembre, il ponte di Ognissanti, dai primi di dicembre al 6 gennaio. Nel periodo restante dell'anno sarà garantita l'apertura dalle 9.00 alle 18.00. Durante le funzioni religiose è inibito l'ingresso ai turisti e le chiese saranno accessibili esclusivamente a tutti i fedeli. In ogni chiesa, poi, vi è un altare riservato alla preghiera.Oggi, intanto, nonostante il meteo non proprio clemente, in città è attesa una carovana di turisti spagnoli approdati a Brindisi in crociera. Ne ha dato notizia la Confcommercio, in una nota rivolta ai suoi associati: «Invitiamo gli imprenditori - ha scritto l'associazione - a garantire l’apertura del proprio esercizio commerciale con lo scopo di far apprezzare agli ospiti iberici la famosa accoglienza salentina».