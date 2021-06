A fuoco il portone della chiesa all'alba: vandali in azione, s'indaga

Vandali in azione all'alba a Sogliano e il portone della Chiesa Madre “San Lorenzo Martire” va a fuoco. Nel mirino uno dei portoni d'ingresso che sorge nella centralissima piazza della Repubblica. L’episodio si è verificato attorno alle 5.30: un residente ha notato le fiamme ed è riuscito a spegnerle con mezzi di fortuna. Il pronto intervento del cittadino ha evitato che il rogo potesse danneggiasse ulteriormente il portone e anche la chiesa.

Indagano i carabinieri: le tracce dei vandali nelle telecamere

L'allarme è scattato subito dopo e sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento provinciale di Maglie. La zona, nel giro di pochi minuti, è stata messa in sicurezza. L'indagine è affidata ai carabinieri della stazione di Sogliano: toccherà a loro risalire ai responsabili e in questo senso potranno essere decisive anche alcune testimonianze. Al vaglio dei carabinieri ci sono i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza: in quelle immagini le possibili tracce dei vandali.