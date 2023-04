Chef stellati, talk e vino: oggi si chiude FoodExp

Dedicata al tema "Explorers. Audaci sfide | Originali visioni", oggi (dalle 10 alle 18 - cena dalle 20) nel Chiostro dei Domenicani a Lecce si conclude la sesta edizione di FoodExp. Il Forum Internazionale dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, organizzato da Sinext di Giovanni Pizzolante, propone un ricco programma di talk, teatri, wine tasting, banchi d'assaggio, e degustazioni gourmet.

Tra gli ospiti (alle 14.30) Davide Oldani (owner e chef D'O Culinary **Michelin - San Pietro all'Olmo di Cornaredo): una grande opportunità per il territorio di conoscere la visione e la filosofia di un ambasciatore della cucina italiana nel mondo, ideatore della cucina popalta qualità e accessibilità. Alle 12 ci sarà la presentazione dell'avviso multimisura Garanzia Giovani II Fase della Regione con l'assessore Sebastiano Leo.

Il concorso



Alle 15.30 la premiazione dei progetti del concorso d'idee "Digital Communication e Social Media Marketing nel mondo della formazione scolastica" con le studentesse e gli studenti e i dirigenti scolastici degli istituti "Amerigo Vespucci" di Gallipoli, "Presta Columella" di Lecce, "Nicola Moccia" di Nardò, "Aldo Moro" di Santa Cesarea Terme, "Egidio Lanoce" di Otranto.

Gli ospiti



A seguire l'attività di mentoring "Approccio innovativo" con lo chef Floriano Pellegrino (Bros' *Michelin - Lecce). Anche durante la seconda giornata saranno quattro le sale dedicate ai Teatri, con momenti live, show cooking, tecniche di cucina. Per la Mixology, con il contributo di Domenico Carella, owner di cà-ri-co a Milano, ci sarà l'intervento di Edoardo Sandri del Four Season Seasons Hotel Firenze, interprete del teatro promosso dalle Bibite Sanpellegrino e dedicato alle sfide della miscelazione analcolica. A seguire, il bartender Bastien Rémillieux del ristorante Ceto in Costa Azzurra e la barlady Martina Bonci di Gucci Giardino 25 a Firenze.

Grill & BBQ - un teatro senza pareti, nell'area piscina del Chiostro dei Domenicani - accoglierà lo chef pugliese Domigo Schingaro (Ristorante Due camini *Michelin - Borgo Egnazia Savelletri) ed Errico Recanati (Andreina* Michelin - Loreto). Il programma dei Teatri sarà completato dai due appuntamenti dedicati alla pizza con la Scuola italiana pizzaioli e dai quattro focus Cook con Alessandro Pipero, patron dell'omonimo ristorante di Roma, e il suo chef Ciro Scamardella, Andrea Tortora, protagonista con "Briciole: storie di pane", Valerio Serino e Lucia De Luca di Terra, stella green Michelin, e Pasquale Torrente, chef Al Convento di Cetara.

Il programma

Dalle 11 nella Project room un'anticipazione del Festival Linkiesta Gastronomika, primo think tank per i protagonisti dell'enogastronomia italiana under 40, con un tavolo di lavoro moderato dalla direttrice della testata Anna Prandoni e dalla giornalista Chiara Buzzi.



Dalle 12 alle 15 nell'Area garden troverà spazio la sezione Foodexp Gourmet Puglia, con specialità proposte da ristoratori pugliesi selezionati.



Alle 13, nel ristorante gourmet Gimmi, il secondo Pranzo Memorabile con Jessica Rosval e la cucina di Casa Maria Luigia di Modena. Canadese, arrivata nel 2013 all'Osteria Francescana di Massimo Bottura come chef de partie, oggi è head chef dell'incantevole Guest House di Bottura e direttrice culinaria dell'Association for the Integration of Women.

Il gran finale



Dalle 20 il gran finale di FoodExp è sempre al Chiostro dei Domenicani con la cena "Fumo The revolution of Grill & BBQ" con gli chef Errico Recanati (Andreina* Michelin Loreto), Donato Episcopo (Gimmi - Chiostro dei Domenicani Lecce), Domingo Schingaro (Due Camini *Michelin - Borgo Egnazia Savelletri), Cosimo Russo (Ristorante Cosimo Russo Leverano), Antonio Zaccardi (Pasha* Michelin Conversano), Andrea Tortora (At Patîssier). Info, programma e ticket: www.foodexp.it.