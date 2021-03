All'amo del pescatore una cernia da mezzo quintale: le spettacolari immagini del pesce gigante

Non crederete ai vostri occhi: una cernia da oltre mezzo quintale (54 chili) è finita all'amo del pescatore professionista Luigi Puretti, campione di pesca in apnea, di Uggiano la Chiesa, nel Salento. «Il mare è incredibile!! Non trovo altre parole per descrivere questa impresa fuori da ogni logica» ha commentato lui, entusiasta, sulla sua pagina di Facebook.

«Se con la cernia di qualche settimana fa pensavo di aver coronato un sogno, qui sono andato molto oltre, sia per le sue dimensioni mastodontiche che soprattutto per l'attrezzatura ultra light utilizzata».

Puretti, non nuovo a queste imprese, augura anche agli altri pescatori di poter gioire per una pesca quasi "miracolosa", certamente sorprendente.