Cerimonie senza pubblico. A Lecce "Bella ciao" ha la voce del sax

La Festa della Liberazione ci sarà, ma sarà diversa rispetto al passato. Niente cerimonie solenni in piazza e pubblico. Piuttosto, corone di fiori deposte solo da sindaci e autorità locali. E poi dirette e ed eventi sulle piattaforme social, le note di Bella Ciao diffuse dagli impianti di Municipi e palazzi comunali e il flash mob previsto con canti partigiani dalle finestre e dai balconi.

A Lecce il sindaco Carlo Salvemini alle 9.30 in piazza Partigiani ha deposto una corona in rappresentanza di tutta la comunità. Con lui un solo rappresentate dell'Anpi. «Quest'anno sarà un 25 aprile diverso sottolinea Salvemini. Rappresenterò l'intera comunità in una simbolica cerimonia ridotta per omaggiare i patrioti caduti nella guerra di Liberazione, tra i quali numerosi leccesi e salentini». Ad accompagnare la cerimonia il solista Raffaele Casarano che eseguirà l'inno nazionale e Bella Ciao.



Ultimo aggiornamento: 10:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Adesione all'iniziativa anche da parte della Provincia. E poi in numerosi Comuni tra i quali Taviano e Trepuzzi.Ampio e articolato il calendario di iniziative social. A partire dalla diretta Facebook delle 10.30 organizzata dal sindaco di Galatone Flavio Filoni e dall'evento lanciato da Arci provinciale che per tutta la giornata trasmetterà sui social canti, interventi e brevi video. In campo anche Cgil di Lecce e le associazioni Libera, Sei sud Est Indipendente, Link e Studenti Indipendenti che a partire dalle 10 daranno vita all'iniziativa 25 Aprile nel Salento su Facebook attraverso i video di chi in questi giorni si è cimentato nel raccontare il significato di questa giornata. Dalle 15, ancora, flash mob con tricolori alle finestre e sui balconi e canti patriottici. Iniziative in programma anche a Nardò dove nei mesi scorsi la richiesta del sindaco Pippi Mellone di commissariare l'Anpi Lecce aveva sollevato non poche polemiche. Di contro, Anpi, Arci, Cgil avevano annunciato la volontà di organizzare proprio nel Comune salentino un evento nazionale in occasione della Liberazione. «Le misure di precauzione in vigore ci impediscono di celebrare il 25 aprile come facciamo ogni anno, in piazza, tra la gente, con le cerimonie consuete ha fatto sapere nelle scorse il presidente del Consiglio comunale Andrea Giuranna -. Noi vogliamo mettere al centro della Liberazione il nostro tricolore e faremo in modo che caratterizzi questo particolarissimo 25 aprile». «Questo 25 aprile ha luogo, per la prima volta dopo 75 anni, in una situazione di rinuncia forzata alle cerimonie pubbliche dice il segretario provinciale dell'Anpi Silverio Tomeo -. A maggior ragione avranno significato i flash mob e i gesti simbolici in tutta Italia e nel Salento».© RIPRODUZIONE RISERVATA