Cercano la droga ma trovano coltelli e mazzo: denunciato 36enne

GALLIPOLI (Lecce) – Cercavano droga, ma trovano coltelli e mazze chiodate. L'incredibile scoperta a Gallipoli, dove un 36enne della provincia di Bari, F.Z., da pochi giorni nel Salento, è denunciato a piede libero per porto e detenzione di armi od oggetti atti ad offendere.

L'uomo era tenuto sotto controllo dalla polizia per reati relativi agli stupefacenti ma durante una perquisizione nel suo appartemento, è venuto fuori un piccolo arsenale: un coltello da collezione, lungo 38 centimetri, una mazza ferrata con incatenate due sfere chiodate del diametro di 10 centimetri, una mazza da baseball ed un nunchaku. Per l'uomo, che aveva viaggiato in treno da bari al Salento con addosso l'intero arsenale, è scattata la denuncia.